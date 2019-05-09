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Erzurum'da iftar sofralarının vazgeçilmez tatlısı kadayıf dolması

Erzurum'da iftar sofralarının vazgeçilmez tatlısı kadayıf dolması
Erzurum'da iftar sofralarının vazgeçilmez tatlısı kadayıf dolması

Erzurumluların vazgeçilmez tatlıları arasında olan kadayıf dolması, Ramazan ayında da sofralarda yerini alıyor.

Erzurum’da iftar sofralarının vazgeçilmez tatlısı kadayıf dolması - Tıkla İzle

Ramazanın gelişiyle büyük rağbet gören kadayıf dolmasının incelikleri, kadayıf dolmasının tadına tat katıyor. Ramazanda Erzurum için kaçınılmaz bir tatlı olan kadayıf dolmasının yapımındaki incelikleri anlatan kadayıf ustası, “Kadayıfı tel tel açarak içine bol miktarda cevizi koyduktan sonra yumuşak bir şekilde sarılması gerekiyor, eğer gevşek sarılırsa çok yumurta emer, sıkı sarılırsa pişmez, sardıktan sonra kalıp halini alması için beklemeye almamız gerekiyor. Ardından sarılan kadayıf dolmalarını çırpılmış yumurtaya batırdıktan sonra kızartmak için yağın içine atıyoruz. Kızaran kadayıf dolmalarını soğuk şerbetle birleştirerek sofralarda servis edilmeye hazır hale getiriyoruz” dedi. 

Erzurum'a has olarak üretilen ve ramazan ayı ile birlikte tüketimi 4-5 katına kadar çıkan kadayıf dolması, Ramazanda da iftar sofralarının vazgeçilmez lezzeti oluyor.  

Ayşegül Gedik - Şahap Gürler

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