Erzurum'da kar kartpostallık görüntüler oluşturdu

Doğu Anadolu Bölgesinde Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan'da sis ve pus etkili oldu. Sis nedeniyle Erzurum'da görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Sis, Erzurum ve Kars'ta trafikte aksamalara da neden oldu.

Soğukla birlikte ağaçların kırağı tuttuğu Erzurum'da kartpostallık manzaralar ortaya çıktı. Doyumsuz manzaraları görüntülemek isteyen fotoğrafçılar, kendilerini doğaya bıraktı.

Bölgede kar yağışının beklendiğini bildiren Meteoroloji yetkilileri, Türkiye'deki en düşük hava sıcaklığının ise sıfırın altında 18 derece ile Ardahan'ın Göle ilçesinde ölçüldüğünü açıkladı. Sıcaklıkların Kars'ta eksi 12, Erzurum'da eksi 10, Ardahan'da eksi 10, Ağrı'da eksi 4, Iğdır'da eksi 2, Erzincan'da ise 1 derece olarak ölçüldüğü belirtildi.

Meteoroloji yetkilileri, soğuk hava nedeniyle buzlanma ve don olayına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda vatandaşları uyarırken, güney ilçelerde yer yer etkili olacak yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar oluşabileceğini kaydetti.

Erzurum Palandöken tatilcilerle dolup taştı

Kar kalitesi, uzun pistleri, yakıcı güneşi, doğası ve son teknoloji tesisleriyle kış turizminin gözde kayak merkezlerinden Palandöken'de yeni sezon hareketli başladı. Sezonun 1 Aralık'ta açıldığı Palandöken'de doluluk oranı, beklentileri aştı.

Kent merkezine 5, hava limanına 15 dakika uzaklıktaki Palandöken Kayak Merkezi'ne gelen yerli ve yabancı tatilciler, deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikte karlı doruklarda kayak yapma olanağı buluyor. Yeni yılın yaklaştığı şu günlerde Palandöken'de tesislerde doluluk oranları beklentileri aştı. 20'nin üzerinde kayak pisti bulunan ve aynı anda 15 bin kişinin kayak yapabildiği Palandöken'de kayak ve snowboard yapmasını bilmeyenler ise kızakla kayıyor.

Kayak sezonunu 1 Aralık'ta renkli bir törenle açan Palandöken'deki oteller de dolmaya başladı.

Palandöken, Konaklı ve Kandilli kayak merkezlerinin bulunduğu Erzurum, buz pateni salonları, Türkiye'deki tek kayakla atlama kuleleri, kaplıcaları ve tarihi özelliğiyle kış turizmine hizmet ediyor. Erzurum'da, kayak sezonu Aralık ayı ile başlıyor ve Nisan ayının sonuna kadar sürüyor. Yaklaşık 120 gün olan kayak gününün 100 günü yakıcı güneş altında yapılıyor. Palandöken, kaymaya olanak sağlayan 'toz kar' özelliğini, ikliminden dolayı, bütün kayak sezonu boyunca koruyor. Şu an pistlerde sıkıştırılmış 1 metre kar var. İklim koşulları kış turizmi yapılması açısından son derece elverişli. Erzurum sadece Türkiye'nin değil, Avrupa'nın da en önemli turizm merkezlerinden birisidir.

Ahmet Akbuğa - Sefa Tetik

