Erzurum'da kelebeklerin ölüm dansı geceyi beyaza bürüdü

Erzurum'un Horasan ilçesinde gece saatlerinde sokak aydınlatma direklerini saran kelebekler vatandaşların tabiriyle ‘ölüm danslarını' yapmaya başladı. Kar yağar gibi bir görüntü sergileyen kelebekler, bir süre uçtuktan sonra öldü. Son uçuşlarını gerçekleştiren kelebeklerin yere düşmesiyle kaldırımlar adeta beyaz bir örtüye büründü ve ilginç görüntüler oluştu.

Kelebekler larva bırakma döneminde çiftleştikten sonra son uçuşlarını yapıyor. Görsel şölene dönüşen olayda larvalarını bırakan kelebekler, son uçuşlarının ardından ölüyor.

Çağrı Korkmaz - Şahap Çakır