Erzurum'da köprüden uçan otomobil yandı: 1 yaralı

Kaza, Oltu-Şenkaya karayolu Yolboyu Mahallesi girişinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, F.K. idaresindeki 25 ND 769 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpıp köprüden aşağı uçtu. Yere çarpmanın etkisiyle otomobil alev alarak kısa sürede tamamen yandı. Kendini otomobilden dışarı atan sürücü ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yanan otomobil söndürüldü.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Dursun Murat Aydın

