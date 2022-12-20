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Erzurum'da PKK/KCK üyesi şahıs yakalandı

Erzurum'da PKK/KCK üyesi şahıs yakalandı
Erzurum'da PKK/KCK üyesi şahıs yakalandı

Erzurum’un Karayazı ilçesinde PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan şahıs düzenlenen operasyon ile yakalandı.

 
Edinilen bilgiye göre, Karayazı İlçe Jandarma Komutanlığınca alınan duyum ve yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; Erzurum Karayazı İlçesi, Çelikli Mahallesi nüfusuna kayıtlı, İstanbul Ağır Ceza Masası tarafından "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan G.Ç. (36) isimli şahsın İstanbul'dan Çelikli Mahallesine saklanmak amacıyla geldiği tespit edilerek, saklandığı adreste yakalandı. G.Ç. isimli şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Erzurum E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

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