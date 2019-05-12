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Erzurum'da sağanak bir anda bastırdı

Erzurum'da sağanak bir anda bastırdı
Erzurum'da sağanak bir anda bastırdı

Erzurum'da aniden başlayan yağmur sele neden oldu. Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise yağmurun tadını ıslanarak çıkardı.

Sağanak yağış nedeniyle rögar kapakları taştı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar adeta köşe kapmaca oynadı. İş yerlerine sığınan vatandaşlar, "Ramazan ayında sıcaklıklar devam ederken yağmurun bu kadar şiddetli olacağını beklemiyorduk. Ama böyle serin olması bizi mutlu etti” şeklinde konuştu.

Yol üzerinde biriken sular nedeniyle trafikte aksamalar yaşanırken yolda kalan araç sürücüleri ilerleyemeyince trafik kilitlendi.

Meteoroloji yetkilileri, bölge genelinde yerel kuvvetli yağış beklendiğinden yaşanabilecek olası ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda vatandaşları uyardı.  

Sefa Tetik
 

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