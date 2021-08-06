Erzurum'da sel yıktı geçti, tünelde kaybolan işçiyi arama çalışmaları devam ediyor

Alınan bilgilere göre, İspir ilçesine bağlı Çamlıkaya köyünde akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış sele neden oldu. Dere kenarında tünel inşaatında çalışan Mustafa Aksöyek, aniden gelen sele kapılarak kayboldu.

Yanında çalışan arkadaşları durumu jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Erzurum merkezden çok sayıda ekip selin vurduğu bölgeye sevk edildi. Sel akıntısına kapılarak kaybolan 39 yaşındaki Aksöyek'i arama ve kurtarma çalışmaları sabahın ilk saatlerinden itibaren devam ediyor.

Nejdet Yılmaz

