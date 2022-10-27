Erzurum'da şirket sayısında yüzde 15'lik artış

TOBB 2022 Eylül dönemi Kurulan ve kapanan şirket verilerini açıkladı. Erzurum'da Eylül ayında 23 yeni şirket kurulurken, 1 şirket kapandı. Kurulan şirket sayısı 2021 yılı Eylül ayına göre yüzde 15 oranında artış gösterdi. İl kurulan şirket sayısı bazında bölgede 5'inci sırayı aldı.

Erzurum Eylül 2022 Verileri

Erzurum'da Eylül 2022 döneminde 23 şirket, 9 gerçek kişi ticari işletmesi kurulumu gerçekleşti. Dönem içinde 5 şirket tasfiye işlemi gördü. Verilere göre ilde 1 şirket,2 kooperatif ve 2 küçük işletme faaliyetini sonlandırdı. 2021 yılı Eylül ayında ilde 20 şirket, 4 kooperatif ve 8 gerçek kişi ticari işletmesi kurulmuştu.

Bölgesel Veriler

TOBB verileri üzerinden DOSİAD tarafından kaydedilen analizlere göre, Eylül 2022 dönemi içinde Erzurum'da 23, KUDAKA İstatistik Bölgesi illerinde 33, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde 60, Doğu Anadolu Bölgesinde 299 şirket kuruldu.

Erzurum'un Payı

Eylül ayı bazında Erzurum'un kurulan şirket sayısı KUDAKA İstatistik bölgesi illeri toplamında yüzde 69,6, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında yüzde 38,3, Doğu Anadolu bölgesi toplamında yüzde 7,69'luk pay gösterdi.

Artış Oranları ve Erzurum

Kurulan şirket sayısı yıllık artış oranı kaydında değişim oranı KUDAKA İstatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 26,9, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 50, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 52,5 olurken, Erzurum'da yüzde 15 olarak gerçekleşti.

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