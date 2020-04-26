Erzurum'da sokağa çıkma kısıtlamasının son günü sessizlik hakim

Erzurumluların çoğunun kısıtlamaya uyarak evlerinde kaldığı görüldü.İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesinin ardından kısıtlamanın sonuncu gününde Erzurum genelinde cadde, sokak ve meydanlar sessizliğini korudu. Polis ekipleri, kısıtlamanın dördüncü gününde de kent genelindeki farklı noktalarda kontroller gerçekleştirdi. Kent merkezinde ise fırıncılar, kamu ve sağlık çalışanları haricinde hiç kimsenin ve hiçbir aracın geçişine izin verilmiyor. Kentte her gün binlerce kişinin akın ettiği caddeler boş kalırken, Erzurumluların çoğunun kısıtlamaya uyarak evlerinde kaldığı görüldü.

Sefa Tetik - Çağrı Korkmaz - Özge Bozo