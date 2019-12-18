Erzurum'da tarihi eser kaçakçılığı: 10 gözaltı

Alınan bilgilere göre, Erzurum Aziziye ilçesinden merkeze gelen bir araçta tarihi eser malzemelerinin bulunduğu istihbaratını alan Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Ağrı-Erzincan Karayolu Erzurum Havaalanı mevkisinde şüpheli aracı durdurdu.

Ekipler tarafından araçta ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada; Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 101 adet çeşitli çap ve ebatlarda gümüş sikke ele geçirildi.

Araçta içerisinde bulunan 4 şüpheli şahıs gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi.

Öte yandan Çat'a bağlı Elmapınar Mahallesinde, izinsiz kazı yapıldığı bilgisinin alınması üzerine düzenlenen operasyonda 6 şüpheli şahıs ile birlikte, kaçak kazıda kullanılan malzemeler ele geçirildi. Yakalanan 6 şüpheli şahıs gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilirken ele geçirilen malzemeler ise Erzurum Müze Müdürlüğüne teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı.

Özge Bozo