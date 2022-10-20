Erzurum'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, dün gece saat 03.30 sularında Erzurum'dan Aşkale istikametine seyir eden 36 AAE 028 plakalı kamyon, Çayköy mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde yan yattı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, trafik ve itfaiye ekipleri geldi. İlçe trafik ekipleri yol emniyetini sağlarken, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Aşkale itfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücü ve yolcuyu uzun uğraşlar sonucunda araçtan çıkardı.

Celal Dilsiz

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