Erzurum'da uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, şehir içinde uyuşturucu madde satan, kullanan ve naklini yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, 11 şahsa uyuşturucu madde kullanmak, 12 şahsa uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan olmak üzere toplam da 23 şahsa adli işlem yapılarak, 7 şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak ceza evine gönderildi. Ayrıca işlem yapılan şahıslardan 2'sinin uyuşturucu madde kullanmak suçundan arandığı tespit edildi.

Bahse konu olayların birinde 9 kilo 150 gram eroin tek seferde kargo ile Erzurum'dan başka bir ile nakli sırasında yakalandı. Ayrıca diğer operasyonel yakalamalarda; 4,3 gram esrar, 2,17 gram bonzai, 37,57 gram metamfetamin, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 165 adet av tüfeği fişeği fünyesi ve 88 adet fişek, 1 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet fişek, 14 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat, 4 adet hassas terazi, 4 adet alüminyum folyo rulosu ele geçirildi.

Özge Bozo



İLGİLİ HABER Şanlıurfa’da nefes kesen uyuşturucu operasyonu