Erzurum'da uyuşturucu operasyonu

Horasan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Erzurum İl Jandarma Komutanlığı unsurları tarafından yapılan araştırmalar neticesinde Ağrı'dan Erzurum'a uyuşturucu madde getirileceği bilgisi alındı. Erzurum'a bağlı Horasan ilçesinde ekipler tarafından istihbarat alınan bir araç durduruldu. Araç içerisinde bulunan 4 şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramada 102 gram metamfetamin, 2 adet uyuşturucu içme aparatı, 1 adet kasatura, 13 adet cep telefonu ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar gözaltına alınarak adli işlemlere başlanıldı.

Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamada, “Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması ile uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin arzıyla mücadelesi maksadıyla; ilgili mevzuatın verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde emniyet ve asayiş görevlerinin yerine getirilmesine azim ve kararlılık ile devam edilmektedir” denildi.

Çağrı Korkmaz