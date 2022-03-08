Erzurumlu esnaf çitçiler için üretti

Aşkale'de tarım alet ve gereçleri ile alakalı çalışan Ahmet Tolay tamamı ile kendisi ve ekibine ait olan balya yükleme aparatı yaptı. Esnaf Ahmet Tolay, “Tarım aletlerinin tamir işleri yaparken çiftçilerimizin sürekli ot ve balyaların tarla ve çayırlarda yükleme sorunları yaşadıklarını ve çok yorucu olduğu yönündeki serzenişlerini dinliyorduk. Bununla alakalı yaklaşık 2 seneden beri ben ve ekip arkadaşlarım ile birlikte konu üzerinde sürekli araştırma ve denemeler yaparak Diriliş ismini verdiğimiz aparatı bugün itibari ile tamamladık. Tarım ile alakalı insanlarımıza büyük bir kolaylık sağlayacaktır. Çiftçilerimizin isteklerine göre de en kısa sürede seri üretime geçeceğiz. Hayırlı olsun" diye konuştu.

Diriliş, balya yükleme aparatı çalışma esnasında yakıta da yük bindirmemekle beraber yağ basıncı ile çalışıyor.



Celal Dilsiz

