Erzurumspor Galatasaray Canlı Anlatım

ERZURUMSPOR:1 GALATASARAY:0

CANLI ANLATIM

45' Karşılaşmanın ilk yarısına 4 dakika uzatma ilave edildi.

Pozisyon 42' Galatasaray gole çok yaklaştı! Ndiaye orta alanda kaptığı topla hareketlendi. Pasında Feghouli'yi topla buluşturdu. Feghouli'nin şutu zemine çarpıp auta çıktı.

Pozisyon 34' Galatasaray'da Feghouli sağ kanattan etkili bir orta yaptı. Son anda savunmada Egemen topa ayak koydu ve takımını rahatlattı.

Pozisyon 32' Galatasaray'da Belhanda serbest vuruşu kullandı. Erzurumspor savunması ön direkte topu kornere yolladı.

34' Galatasaray'da Feghouli sağ kanattan etkili bir orta yaptı. Son anda savunmada Egemen topa ayak koydu ve takımını rahatlattı.

Pozisyon 32' Galatasaray'da Belhanda serbest vuruşu kullandı. Erzurumspor savunması ön direkte topu kornere yolladı.

Pozisyon 24' Galatasaray'da Feghouli bir kez daha kaleyi yokladı. Cezayirli futbolcu ceza sahası dışından ayak içiyle sert vurdu. Top yandan auta çıktı.

18' Erzurumspor, Rashad'ın golüyle 1-0 öne geçti! Gol - Rashad Muhammed

Pozisyon 13' Galatasaray atağında top ceza yayı çizgisi üzerindeki Feghouli'nin önünde kaldı. Yıldız futbolcu bekletmeden sert vurdu ancak top çerçeveyi bulmadı.

Pozisyon 6' Ezurumspor yine etkili geldi. Emrah Başsan ceza alanı dışından sert vurdu. Muslera köşeye giden topu kornere çeldi.

Pozisyon 5' Erzurumspor'da Emrah Başsan sağ kanattan ortasını yaptı. Son anda savunmada Luyindama topu uzaklaştırdı.

Pozisyon 3' İlk atak girişimi Galatasaray'dan geldi. Emre Taşdemir sol kanatta hareketlendi ve arka direğe ortasını yaptı. Sinan Gümüş'ten etkili bir kafa vuruşu gelmedi.

Pozisyon 13' Galatasaray atağında top ceza ayayı çizgisi üzerindeki Feghouli'nin önünde kaldı. Yıldız futbolcu bekletmeden sert vurdu ancak top çerçeveyi bulmadı.

6' Ezurumspor yine etkili geldi. Emrah Başsan ceza alanı dışından sert vurdu. Muslera köşeye giden topu kornere çeldi.

Pozisyon 5' Erzurumspor'da Emrah Başsan sağ kanattan ortasını yaptı. Son anda savunmada Luyindama topu uzaklaştırdı.

Pozisyon 3' İlk atak girişimi Galatasaray'dan geldi. Emre Taşdemir sol kanatta hareketlendi ve arka direğe ortasını yaptı. Sinan Gümüş'ten etkili bir kafa vuruşu gelmedi.

1' Erzurum'da maça Galatasaray başladı.