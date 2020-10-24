Erzurumspor Galatasaray Canlı Anlatım

ERZURUMSPOR 0-0 GALATASARAY
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8' Erzurumspor sağ kanattan köşe vuruşu kullandı. Emrah'ın kullandığı köşe vuruşunu Galatasaray savunması uzaklaştırdı.
3' Galatasaray gole çok yaklaştı! Belhanda'nın ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Falcao, rakibinden sıyrılarak yaptığı vuruşta top direkten döndü.
Maç Başladı 1' Karşılaşma hakemin düdüğü ile başladı.
Erzurumspor: Farnolle, Murat, Mina, Hasan, Mücahid, Petrus, İbrahim, Emrah, Obertan, Novikovas, Gomes
Galatasaray: Okan, Omar, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Ömer, Belhanda, Emre Kılınç, Babel, Falcao