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Erzurumspor Galatasaray Canlı Anlatım

Erzurumspor Galatasaray Canlı Anlatım
Erzurumspor Galatasaray Canlı Anlatım

Süper Lig’in 6. haftasında BB Erzurumspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.

ERZURUMSPOR 0-0 GALATASARAY

CANLI ANLATIM

8' Erzurumspor sağ kanattan köşe vuruşu kullandı. Emrah'ın kullandığı köşe vuruşunu Galatasaray savunması uzaklaştırdı.

3' Galatasaray gole çok yaklaştı! Belhanda'nın ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Falcao, rakibinden sıyrılarak yaptığı vuruşta top direkten döndü.

Maç Başladı 1' Karşılaşma hakemin düdüğü ile başladı.

Erzurumspor: Farnolle, Murat, Mina, Hasan, Mücahid, Petrus, İbrahim, Emrah, Obertan, Novikovas, Gomes

Galatasaray: Okan, Omar, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Ömer, Belhanda, Emre Kılınç, Babel, Falcao

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