Erzurumspor, Gaziantep FK'yı deplasmanda 3-2 mağlup etti

Maçtan Dakikalar

9. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Schwechlen'in vuruşu kaleciden döndü, dönen topu bir kez daha Schwechlen tamamladı, kaleci kornere çeldi.

16. dakikada Cenk Ahmet'in uzaktan sert ve tehlikeli şutu savunmaya çarparak kornere gitti.

23. dakikada Dicko sol kanattan yaptığı tehlikeli orta kaleci Szumski'de kaldı.

31. dakikada Obertan'ın sağ kanattan yaptığı ortaya Gomes kafayı vurdu, top az farkla direğin yanından dışarı çıktı.

36. dakikada Kenan'ın ortasına kale önünde Muhammet Demir kafayı vurdu, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

41. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Obertan'ın karşı karşıya vuruşunu kaleci Çağlar kurtardı.

45. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Muhammet'in vuruşu Gökhan'dan döndü.

47. dakikada Maxim'in yaptığı tehlikeli ortaya kale dibinden uçarak kafa vurmaya çalışan Kenan, meşin yuvarlağa dokunmadı.

49. dakikada Güray'ın ortasına Dicko kafa vuruşu yaptı, top kalecide kaldı.

54. dakikada Murat'ın sağ kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Gomes, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 0-1

58. dakikada Cenk Ahmet'n sol kanattan kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde topa yükselerek kafa vuruşunu yapan Hasan farkı ikiye çıkardı. 0-2.

61. dakikada kale önünde topla buluşan Muhammet'in dokunuşu kaleci Szumski'de kaldı.

69. dakikada Mirallas'ın kale önüne yaptığı ortayı kafayla tamamlayan Muhammet Demir, meşin yuvarlağı ağlara göndererek farkı bire indirdi. 1-2

83. dakikada iki rakibini çalımladıktan sonra ceza alanı dışından şutunu çeken Buğra, topu ağlarla buluşturarak farkı bir kez daha ikiye çıkardı. 1-3

89. dakikada Mirza Cihan'ın yerden ortasını penaltı noktası gerisinden Muhammet tek vuruşla tamamlayarak kendisinin ve takımının ikinci golünü attı. 2-3

90+3. dakikada ceza alanı dışından Sousa'nın çektiği sert şutu üstten az farkla auta çıktı.

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Halis Özkahya, Hakan Yemişken, İbrahim Bozbey

Gaziantep FK: Çağlar Şahin, Oğuz Ceylan (Pawel Olkowski dk. 78), Papy Djilobodji, Alin Tosca,

Güray Vural, Amedej Vetrih (Kevin Mirallas dk. 64), Jefferson (Furkan Soylap dk. 64), Alexandru Maxim (Andre Sousa dk. 87 ?), Kenan Özer (Mirza Cihan dk. 87), Muhammet Demir, Nouha Dicko

Yedekler: Mustafa Bozan, Zvonımir Kozulj, Osama Rashid, Ertuğrul Ersoy, Roderick Miranda

Teknik Direktör: Ricardo Sa Pinto

BB Erzurumspor: Jakup Szumski, Murat Uçar, Gökhan Kardeş, Hasan Hatipoğlu, Leo Schwechlen, Petrus Boumal, Johanna Omolo (Buğra Çağıran dk. 67), Gabriel Obertan (Osman Çelik dk. 75), Cenk Ahmet Alkılıç (Arvydas Novikovas dk. 67), Emrah Başsan (Elbasan Rashani dk. 67), Ricardo Gomes (Oltan Karakullukçu dk. 67)

Yedekler: Kayacan Erdoğan, Adolphe Teikeu, Bogdan Butko, Zakarya Bergdich, Özgür Sert

Teknik Direktör: Yılmaz Vural

Goller: Ricardo Gomes (dk. 54), Hasan Hatipoğlu (dk. 58), Buğra Çağıran (dk. 83) (Erzurumspor), Muhammet Demir (dk. 69 ve dk. 89) (Gaziantep FK)

Sarı Kartlar: Boumal, Osman, Oltan (Erzurumspor)

Said Vakkas Yağcı