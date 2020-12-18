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Erzurum'un Olur ilçesinin taşı toprağı altın

Erzurum'un Olur ilçesinin taşı toprağı altın
Erzurum'un Olur ilçesinin taşı toprağı altın

Erzurum’un Olur ilçesi Kaban Köyünde Maden Teknik Arama Genel müdürlüğü tarafından yaptırılan maden arama çalışmaları devam ediyor.

Erzurum’un Olur ilçesinin taşı toprağı altın - Tıkla İzle

Maden Teknik Arama Genel müdürlüğü maden arama sahasından Turkish Petroleum International Company (TPIC), tarafından 5 yıldır süren madencilik alanında arama, araştırma, analiz ve altyapı çalışmalarında 550 ile 650 metreden alınan örnekler Maden Teknik Arama Genel müdürlüğünde değerlendiriliyor.
Kaban köyü Yatak mevkisinde yapılan sondaj çalışmalarının sonuçlarına göre bölgede bakır ağırlıklı Altın madeni var olduğu belirlendi.

Kaban Köyü Muhtarı Kenan Özdemir, ‘'Köyümüzde 5 yıldır MTA nın başlatmış olduğu Altın madeni arama çalışmaları yaz kış demeden devam ediyor. İnşallah başarılı sonuç alırız ülke ekonomisine bölge ekonomisine katkı sağlayacağını umuyorum. Bundan dolayı Devletimize teşekkür ediyorum. Bu çalışmalar sonuçlandığında mahallemiz ülkemiz herkes bundan menfaatlenecektir'' dedi.

Turkish Petroleum International Company (TPIC), görevli makine operatör Yücel Öztürk ise ‘Çalışmalarımız yaz kış MTA bünyesinde devam ediyor kazasız sıkıntısız bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor'' diye konuştu.

Dursun Murat Aydın
 

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