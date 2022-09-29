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ES Elazığspor - Çatalcaspor maçı biletleri satışta

ES Elazığspor - Çatalcaspor maçı biletleri satışta
ES Elazığspor - Çatalcaspor maçı biletleri satışta

TFF 3. Lig 1. Grup 5. haftasında oynanacak olan ES Elazığspor-Çatalcaspor maçının biletleri satışa çıkarıldı.

ES Elazığspor, TFF 3. Lig 1. Grup 5. haftasında evinde oynayacağı Çatalcaspor maçının biletlerini satışa sundu. Kulüp sosyal medya hesaplarından yapıla paylaşımda, "2 Ekim Pazar günü saat 14.30'da kendi saha ve seyircimiz önünde oynayacağımız Çatalcaspor maçı biletleri 20 liradan Elazığspor Store'da satışa sunulmuştur. Müsabakanın biletlerini maç gününe kadar Elazığspor Store'dan temin edebilirsiniz. Maç günü bilet satışı sadece stadyum gişelerinden yapılacaktır” ifadeleri kullanıldı.

Hüseyin Kabukçu


 

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