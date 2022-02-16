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Esad güçlerinden İdlib'e bombalı saldırı: 2 ölü, 4 yaralı

Esad güçlerinden İdlib'e bombalı saldırı: 2 ölü, 4 yaralı
Esad güçlerinden İdlib'e bombalı saldırı: 2 ölü, 4 yaralı

Esad rejimine bağlı güçlerin İdlib’e düzenlediği bombalı saldırı sonucu bir benzin istasyonunda yangın çıktı, 2 sivil hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı.

Suriye'deki sivillere Esad rejimine bağlı güçlerin saldırıları devam ediyor. Suriye'nin İdlib kentinin kuzeyindeki Termanin kasabasına Esad güçlerinin bombalı saldırı düzenlemesi sonucu 2 sivil hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı. Yetkililer Esad güçlerinin saldırısı sonucu Termanin kasabasına 8 top mermisi düştüğünü ve saldırı nedeniyle kasabadaki bir benzin istasyonunda yangın çıktığını bildirdi.

Suriye Sivil Savunma ekipleri yaralıları hastaneye sevk ederken, benzin istasyonundaki yangını kontrol altına almak için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Abu Mucahit El Halebi
 

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