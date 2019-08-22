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Esad rejim güçleri Han Şeyhun'a girmeye başladı

Esad rejim güçleri Han Şeyhun'a girmeye başladı
Esad rejim güçleri Han Şeyhun'a girmeye başladı

Esad rejimine bağlı güçler Rus birliklerinin desteği ile İdlib’in Han Şeyhun ilçesinin tamamını kontrol altına aldıktan sonra ilçeye girmeye başladı.

Esad rejim güçleri Han Şeyhun’a girmeye başladı - Tıkla İzle

İdlib'e bağlı Han Şeyhun ilçesi ve çevresinde rejimi destekleyen güçler ile muhalif gruplar arasında şiddetli çatışmalar yaşanmış, rejim güçleri dün ilçeyi ele geçirmişti. Esad rejiminin dün İdlib'e düzenlediği son hava saldırısında 5 kişi yaşamını yitirmiş, 10 kişi de yaralanmıştı. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Esad rejimi ve Rusya askeri birlikleri, günlerdir ablukaya aldıkları ve yoğun bombardıman gerçekleştirdikleri Han Şeyhun ilçesine girmeye başladı.

Rejim güçlerinin günlerdir İdlib'in güneyindeki sivil yerleşim yerlerini bombaladığı ve saldırılar sonucu binlerce sivilin evlerini ve topraklarını terk ettiği biliniyor. 17 Eylül 2018 tarihinden bu yana 945 bin 992 sivil bölgeyi terk etmek zorunda kaldı.  

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