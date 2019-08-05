İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Esad rejimi, ateşkesi sonlandırdı

Esad rejimi, ateşkesi sonlandırdı
Esad rejimi, ateşkesi sonlandırdı

Esad rejimi, gerginliği azaltma bölgesi ilan edilen İdlib ilinde bu ayın başında ilan ettiği şartlı ateşkesi sonlandırdı.

Suriye hükümeti bu ayın başında İdlib ili için ilan ettiği şartlı ateşkesi sonlandırdı. Ateşkesin sonlanmasının ardından Suriye hava kuvvetleri İdlib'in Han Şeyhun ilçesindeki çeşitli noktaları bombaladı. Ordudan yapılan açıklamada, “Ateşkes şartlara bağlıydı, bu olmadığı için terörist organizasyonlara karşı operasyonlarımız sürecek” denildi. 

Muhaliflerden, ateşkesin iptaline dair henüz bir açıklama gelmedi. Suriye İnsan Hakları Ağı, Esed rejimi ve ortaklarının İdlib'de 26 Nisan-27 Temmuz arasında düzenlediği saldırılarda 208'i çocuk, 140'ı kadın olmak üzere 781 sivilin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.