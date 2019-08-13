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Esad rejimi, çivi bombaları kullanmaya devam ediyor

Esad rejimi, çivi bombaları kullanmaya devam ediyor
Esad rejimi, çivi bombaları kullanmaya devam ediyor

Esad rejiminin İdlib’e düzenlediği hava saldırısında kullandığı çivili bomba küçük bir çocuğu yaraladı.

Esad rejimi, gerilimi azaltma bölgesi ilan edilen İdlib'e hava saldırı düzenlemeye devam ediyor. Pazartesi akşamı düzenlenen hava saldırısında Heş köyü C5 füzeleriyle hedef alındı. Füzelerin çivili bombaya sahip olması nedeniyle etrafa çok sayıda çivi saçıldı. Etrafa yayılan çivilerden birisi küçük bir çocuğun eline saplanırken, küçük çocuk bölgede bulunan sahra hastanesine nakledildi.

Suriye'de devam eden iç savaşta hükumete bağlı güçler ve Rus Hava Kuvvetleri çeşitli parça tesirli füzeler, yanıcı tesire sahip termobarik silahlar, varil bombaları, mayınlar ve fosfor bombaları kullanıyor.

Muhamed El Mustafa 

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