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Esad rejimi İdlib'e yine saldırdı: 1 ölü, 4 yaralı

Esad rejimi İdlib'e yine saldırdı: 1 ölü, 4 yaralı
Esad rejimi İdlib'e yine saldırdı: 1 ölü, 4 yaralı

Esad rejimi ve İran destekli yabancı terörist grupların İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki sivil yerleşimlere düzenlediği top ve roket saldırısı sonucu 1 sivilin hayatını kaybettiği, 4 sivilin yaralandığı bildirildi.

Esad rejimi ve İran destekli yabancı terörist gruplar sabah saatlerinden itibaren İdlib'in Han Şeyhun, Saraqib, Maarşurin köylerine Hama'nın Latamine ve Kefer Zita ilçelerine saldırılar gerçekleştiriyor. Türkiye ve Rusya arasında İdlib'deki ateşkesi sağlamak için imzalanan Soçi mutabakatını yine ihlal eden Esad rejimi ve İran destekli yabancı terörist grupların İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki sivil yerleşimlere düzenlediği top ve roket saldırısı sonucunda 1 sivil hayatını kaybetti, 4 sivil yaralandı. 

Öte yandan bu yıl başından itibaren Esad rejimi ve İran destekli terörist grupların yaptıkları hava ve kara saldırılarında en az 111 sivil hayatını kaybetti, 340'tan fazla sivil yaralandı.  

Muhammed Rabah - Abu Mucahit El Halebi
 

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