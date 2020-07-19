Esad rejimi parlamento seçimleri düzenliyor

Suriye'de Esad rejimi, 9 yıldır devam eden iç savaşın gölgesinde parlamento seçimleri düzenliyor. Mart 2011'de iç savaşın başlamasından bu yana 3. kez parlamento seçimlerine gidilen ülkede, halkın büyük bir bölümü seçimlere katılamıyor.

Rejimin kontrolündeki bölgelerde 7 bin 277 oy kullanma merkezinin kurulduğu belirtildi. Seçimlerde toplam bin 656 aday 250 koltuk için yarışıyor.

Korona virüs salgını nedeniyle oy kullanma merkezlerindeki görevliler eldiven ve maske takarken, seçmenlerden bazılarının ise salgına karşı önlem almadığı görüldü.

Birleşmiş Milletler'in (BM) verilerine göre, iç savaş nedeniyle 6,7 milyon Suriyeli ülkeyi terk etti.