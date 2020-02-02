İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Esad rejiminden El Bab'a hava saldırısı: 6 yaralı

Esad rejiminden El Bab'a hava saldırısı: 6 yaralı
Esad rejiminden El Bab'a hava saldırısı: 6 yaralı

Suriye'de Esad rejimine ait savaş uçakları, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki El Bab ilçesine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 1'i ağır 6 sivil yaralandı.

Suriye'de Esad rejimine ait savaş uçakları, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından düzenlenen Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden temizlenen El Bab ilçesine hava saldırısı düzenledi. Yerleşim yerlerinin hedef alındığı saldırıda 1'i ağır 6 sivilin yaralandığı öğrenildi.

Öte yandan, Suriye Milli Ordusu (SMO), Esad rejiminin Halep'in kuzeyine ve doğusuna yönelik saldırılarına karşılık dün askeri operasyon başlatmıştı. Operasyon kapsamında SMO birkaç stratejik askeri noktayı ele geçirmişti.

Hamad Alnajjar
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.