Esad rejiminden Halep'e hava saldırısı: 5 ölü

Esad rejimi ve Rus uçaklarının Halep kırsalına düzenlediği hava saldırısında, sivilleri hedef aldı. Halepli aktivistlerin açıklamasına göre, Rus savaş uçaklarının Halep'in Urm Mahallesi'ne düzenlediği saldırıda 1'i kadın 5 sivil hayatını kaybederken, 3'ü çocuk olmak üzere birçok sivilin ise yaralandı. Halep'in kuzey kırsalındaki Hayyan, Andadan, Maarat Al-Atiq, Hurriyan, Kafr Hamra, Mansoura ve Khan al-Asal bölgelerine düzenlenen saldırıda ise ölen ya da yaralanan olmadığı açıklandı.

Muhamed El Mustafa