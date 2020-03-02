İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Esad saldırıları nedeniyle Suriyeli Halit 8 çocuğuyla çaresiz kaldı

Esad saldırıları nedeniyle Suriyeli Halit 8 çocuğuyla çaresiz kaldı
Esad saldırıları nedeniyle Suriyeli Halit 8 çocuğuyla çaresiz kaldı

Esad rejimi, Halep ve İdlib’e yönelik saldırılarını sürdürürken Suriyeli aileler, yaşam mücadelesi veriyor. Suriyeli yaşlı Halit Salum 8 çocuğuyla aç ve çaresiz kaldı.

Esad saldırıları nedeniyle Suriyeli Halit 8 çocuğuyla çaresiz kaldı - Tıkla İzle

Suriye'de Rus desteğiyle Esad rejimin saldırıları devam ederken Suriyelilerin dramı artırıyor. Suriyeli 8 çocuk babası olan Halit Salum hasta eşiyle bir çadırda yaşam mücadele veriyor. Esad rejiminin saldırılarından önce
Hama kentinin batısında bulunan Halit Salum ve ailesinin saldırılarla tüm düzeni ve hayatı değişti. Çiftçilik yapan Halit Salum, rejimin saldırılarını arttırmasıyla yaşadığı bölgeyi terk etmek zorunda kaldı. Saldırıların ardından Sahl ar Rj köyüne göç eden Salum ailesi çadırda hayat mücadelesi veriyor. Esad rejimi saldırıları sonucu vücudunun farklı bölgelerinden yaralanan Halit Salum, gerekli tedaviyi alamayınca sol kolunu kullanamaz hale geldi.

Kolunu kullanamaması sonucu çalışamayan Salum, ailesine bakmakta zorlanıyor. Maddi zorluklar da yaşayan aile, çadırda hayat mücadelesi veriyor.

Yamama Asaad

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.