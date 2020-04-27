Esad, salgını fırsata çevirip İdlib'i vuruyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, rejimin koronavirüs salgınını fırsata çevirerek İdlib'de ateşkesi ihlal ettiğine dikkat çekmesi, bölgeyi yeniden gündeme taşıdı. Sahadan gelen haberlere göre, rejim güçleri sık sık Lazkiye'nin kuzeyi ve Türkiye sınırına yakın noktalarda ateşkesi ihlal ediyor. Özellikle et-Tuffahiyah ve Cebel et-Turkmani, Cebel ez-Zaviye ve İdlib'in güneyinde bulunan kasabalarda ateşkes ihlalleri gerçekleştirdiği, bu bölgelerin roket ve topçu atışlarıyla hedef alındığı bildiriliyor. Ankara, Esad rejiminin bölgedeki faaliyetlerini ve ateşkes ihlallerini yakından takip ederken Rus muhataplarıyla bu bilgileri paylaşıyor. Türkiye, İdlib'de kalıcı ateşkes ve huzuru sağlamak için sahada ve masada çabalarını da sürdürüyor. Bu kapsamda Rusya ile İdlib'deki stratejik M-4 kara yolu üzerinde beşinci ortak kara devriyesi geçtiğimiz hafta tamamladı.

​Türkiye Gazetesi