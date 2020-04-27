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Esad, salgını fırsata çevirip İdlib'i vuruyor

Esad, salgını fırsata çevirip İdlib'i vuruyor
Esad, salgını fırsata çevirip İdlib'i vuruyor

Türkiye ve Rusya’nın girişimleriyle geçtiğimiz ay Moskova’da sağlanan İdlib ateşkes mutabakatında yaklaşık 50 gün geride kaldı. İdlib ateşkesinin ardından geçen bir buçuk aylık sürede 185 bin sivil, İdlib ve şehir kırsalındaki yerleşim yerine geri dönerken, Esad rejiminin bölgedeki ateşkes ihlalleri sürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, rejimin koronavirüs salgınını fırsata çevirerek İdlib'de ateşkesi ihlal ettiğine dikkat çekmesi, bölgeyi yeniden gündeme taşıdı. Sahadan gelen haberlere göre, rejim güçleri sık sık Lazkiye'nin kuzeyi ve Türkiye sınırına yakın noktalarda ateşkesi ihlal ediyor. Özellikle et-Tuffahiyah ve Cebel et-Turkmani, Cebel ez-Zaviye ve İdlib'in güneyinde bulunan kasabalarda ateşkes ihlalleri gerçekleştirdiği, bu bölgelerin roket ve topçu atışlarıyla hedef alındığı bildiriliyor. Ankara, Esad rejiminin bölgedeki faaliyetlerini ve ateşkes ihlallerini yakından takip ederken Rus muhataplarıyla bu bilgileri paylaşıyor. Türkiye, İdlib'de kalıcı ateşkes ve huzuru sağlamak için sahada ve masada çabalarını da sürdürüyor. Bu kapsamda Rusya ile İdlib'deki stratejik M-4 kara yolu üzerinde beşinci ortak kara devriyesi geçtiğimiz hafta tamamladı.

​Türkiye Gazetesi

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