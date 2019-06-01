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Eşeğinden düşüp 200 metrelik uçuruma yuvarlandı

Eşeğinden düşüp 200 metrelik uçuruma yuvarlandı
Eşeğinden düşüp 200 metrelik uçuruma yuvarlandı

Denizli’de eşeğinin semeri dönüp yere düşen 50 yaşındaki adam yaklaşık 200 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Düştüğü yerde mahsur kalan adam, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Honaz ilçesi Gürlek Mahallesinde yaşandı. Eşeğiyle toprak yolda ilerleyen Halil Deste (50), eşeğinin semerinin dönmesi sonucu önce yere düştü, ardından yolun kenarındaki yaklaşık 200 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, Deste'nin mahsur kaldığı yere inerek yaralı vatandaşı sedyeye bağlayıp yukarı çıkardı. Deste, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından tedavi edilmek üzere hastaneye götürüldü.  

Ali İbileme

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