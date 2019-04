Esenler halkı, millet bahçesinde mangala 'Evet' dedi

Esenler halkı, 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde mangal uygulamasının devam edip etmemesi için sandık başına gitti. Özellikle hafta sonları sadece Esenler değil, çevre ilçelerden de gelen vatandaşlarla tıklım tıklım dolan 15 Temmuz Millet Bahçesi'ne gösterilen ilgi, ilginç bir sıkıntıyı da beraberinde getirdi. Millet bahçesinin yakınlarında oturan vatandaşlar mangal yapılmasına itiraz ederken kimi vatandaş ise mangal uygulamasının devam etmesini istedi. Millet bahçesi girişine konulan sandıkta oyunu kullanan vatandaşların çoğu, mangal uygulaması için evet oyunu kullandı. Bugün halk oylamasından çıkan sonuçlara göre 3 bin 650 kişi oy kullandı.

Mangal konusunda belediyeye gelen talepleri değerlendiren Esenler Belediyesi de mangal uygulamasının devam edip etmemesi yönünde alınan kararı açıkladı. Ziyaretçiler iki hafta boyunca kullandıkları oylarla 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde mangal yapılmasına karar verdi. Sandık sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte 2 bin 446 kişi “evet”, bin 205 kişi ise “hayır” oyu kullandı. Sonuçlarda evet oyunun fazla olmasıyla birlikte mangal uygulamasına devam edilmesine karar verildi.

“Bir iş yaparken halka sorarak karar vermek her zaman çok daha isabetli olur”

Halkın görüşünün sandığa yansımasının önemli olduğunu ifade eden Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, “Millet bahçemiz içerisinde mangallarla ilgili değişik alanlar oluşturduk. Bu mangallar yakıldıkça zaman zaman özellikle civar evler de ve parkın içerisinde millet bahçesi içerisinde bulunanlardan şikayetler gelmeye başladı. ‘Biz duman kokusu altında millet bahçesinde piknik yapmak istemiyoruz' diyenler oldu. Bir iş yaparken halka sorarak karar vermek her zaman çok daha isabetli olur. Geçen hafta sandıkları buraya koyduk. Bu uygulamayı gerçekleştirirken evet mangal yakmaya devam etsin diye çıkarsa mangala devam edeceğiz. “Hayır” çıkarsa hayırın gereğini yerine getireceğiz. Şu ana kadar 3 bin 651 kişi oy kullandı. Ortalama 5 ile çarparsak çünkü her aile adına bir kişi oy kullanmış oluyor. Halkın iradesi sandığa yansıması ve halkın iradesinin sandığa doğru yansıması ve doğru sonuçlanması çok önemli bir şey. Onun için çok şeffaf bir şekilde burada oylamaları yapıyoruz. Sayımı tüm milletin huzurunda yapıyoruz. İşaretlemeyi bütün milletin huzurunda yapacağız. Sonra bu sonuçları parkın her tarafına asacağız. Eğer bir yanlışlık varsa herkes itiraz edebilir. Herkesin itiraz etme hakkı vardır. Herkesin kendi hukukunu koruma hakkı vardır” dedi.

“Çoğunluk ne derse o olur”

Evet oyunun çıkmasına sevinen Arife Kapısızoğlu, “Evet kullandık. Mutlu olduk. Biz uzaklardan geldiğimiz için, mangalın etraftakilere zarar verdiğini düşünmüyorduk ama bunu bir oylama olarak düşünülüp Esenler Belediyesine bu konuda teşekkür ediyoruz. Ailece artık geliriz” şeklinde konuştu.

Hayır oyu kullanan Meryem İnart, “Ben hayır kullandım. Evim buraya çok yakın. Belediye Başkanımız imkanları zorlayarak güzel bir park açtı bize. Sadece bir çay içmeye bile geldiğimiz de üstümüz başımız mangal kokuyor. Çocuklarımız rahatsız oluyor. Mahalle sakinleri olarak da rahatsız olunuyoruz. Çoğunluk ne derse o olur. Biz uyarız” diye konuştu.

Mangalın Türk kültürünün vazgeçilmezi olduğunu ifade eden Faika Gürses, “Evet oyunu kullandım. Herkes mangal yakacak diye bir şey de yok. Buraya oturup kafa dinlemeye kaçıp gelenler de olabilir. Çay içip aperatif bir şeyler yiyenlerde olur. Piknik demek mangal demek değil. Ama bir Türk kültürü olarak mangalsız düşünemiyoruz” dedi.

Mangalın piknikle beraber daha iyi olabileceğini söyleyen Kevser Veriş, “Mangal yakmak piknik ile bütünleşen bir şey. Genel olarak izin günlerimiz de tabii ki piknikle beraber daha etkili olacağını düşünüyorum. Evet yüksek bir oranla çıktıysa zaten halkın kararı da etkili olmuştur” ifadelerini kullandı.

Tunacan Atalay