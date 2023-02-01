Esenler TEM Otoyolu'nda kontrolden çıkan araç polis aracına çarptı!

Çarpmanın etkisiyle kaza yapan otomobile tutanak tutan polis ve otomobil sürücüsü yola savrularak yaralandı. Polis aracına arkadan çarpan otomobil sürücüsü ise taksiyle olay yerinden kaçtı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan sürücü yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza, saat 03.30 sıralarında TEM Otoyolu Esenler mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Ferdi Ağdaş kontrolündeki 34 KRN 29 plakalı otomobil bariyerlere çarparak kaza yaptı. Kazaya işlem yapmak için gelen polis ekipleri incelemelerin ardından tutanak tutmak için polis aracına geçti. Bu sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 33 ALD 682 plakalı otomobil, önce Ferdi Ağdaş'ya ardından polis aracına arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Ağdaş metrelerce sürüklendi, bir polis memuru ise otomobilden yola savruldu. Kazada Ağdaş ve polis memuru yaralandı.

Otomobil sürücüsü taksiyle kaçtı

Kaza sonrası polis aracına arkadan çarpan otomobil, bariyerlere çarparak dururken otomobil sürücüsü Berivan Y. yolun karşısına geçerek taksiyle kaçtı. Otomobilde bulunan başka bir kadın ise gözaltına alındı.

İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan Ağdaş ve polis memuruna ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İlk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan ve durumu ağır olan Ağdaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.



Abdullah Altunbaş - Abdulkadir Atmacan



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