İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Esenler'de 5 katlı binanın çatı katı alev alev yandı

Esenler'de 5 katlı binanın çatı katı alev alev yandı
Esenler'de 5 katlı binanın çatı katı alev alev yandı

Esenler'de 5 katlı bir binanın çatı katı alev alev yandı. Çatıdaki yangın iki binaya da sıçrarken, mahalleli büyük panik yaşadı. Olayda bir kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Esenler’de 5 katlı binanın çatı katı alev alev yandı - Tıkla İzle

Yangın, saat 23:15 sıralarında Esenler Fatih Mahallesi 142 Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın çatı katında meydana geldi. Henüz belirlenmeyen bir sebeple 5 katlı binanın çatı katında yangın meydana geldi. Yangını gören mahalle sakinleri durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın çevredeki binalara sıçradı

Çatıdaki yangın yakındaki 2 binaya daha sirayet etti. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonrası söndürülen yangında binada bulunan bir kişi ise dumandan etkilendi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı daha sonra tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Bir saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangında mahalle sakinleri kısa süreli panik yaşadı. Polis ekipleri yangının çıkış sebebine ilişkin çalışma başlattı.

Abdullah Altunbaş - Ömer Faruk Yıldız
 

İLGİLİ HABER
Meksikada çıkan orman yangınında 22 ev kül oldu Meksika’da çıkan orman yangınında 22 ev kül oldu
İLGİLİ HABER
AFSÜ Hastanesinde yangın paniği AFSÜ Hastanesi’nde yangın paniği
İLGİLİ HABER
Yangına müdahale etmek isterken dumandan etkilendi Yangına müdahale etmek isterken dumandan etkilendi
İLGİLİ HABER
Edremitte yangında can pazarı... Edremit'te yangında can pazarı...

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.