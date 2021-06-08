Esenler'de alışveriş merkezinde yangın paniği

Yangın, Atışalanı Caddesi üzerinde bulunan bir alışveriş merkezinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, alışveriş merkezinin 4. katında bulunan mobilya bölümünde yangın çıktı. Alışveriş merkezinde bulunan vatandaşlar hemen tahliye edilerek, durum itfaiye ve polis ekiplerine bildirildi.

Esenler ve çevre ilçelerden gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Polis ekipleri ise caddeyi güvenlik şeridiyle kapattı.

Araç trafiğinin yaklaşık 1 saat akmadığı caddede araç kuyrukları oluştu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ve caddede oluşan yoğunluk havadan görüntülendi.

Caner Sönmez - Armağan Yılmaz