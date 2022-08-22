Esenler'de alkollü taksi şoförü takla attı, sıkıştığı yerden vatandaşlar çıkardı

Kaza, saat 22.30 sıralarında Esenler İpekyolu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Cengiz M. alkollü olarak kullandığı 34 TDT 25 plakalı taksi ile cadde üzerine geldiği sırada kontrolünü kaybederek seyir halindeki 34 DFT 380 plakalı otomobilin sol tarafına çarptı. Daha sonra savrulan taksi takla atarak durabildi. Şoför takla atan taksinin içinde sıkışırken, yardımına diğer sürücüler koştu. Sıkıştığı yerden çıkarılan şoför ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı taksi şoförü hastaneye kaldırıldı. Takside ise herhangi bir yolcunun olmadığı öğrenildi.

Öte yandan, olay yerine gelen polis ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için kazanın yaşandığı bölgede güvenlik önlemi aldı. Taksi ve kazaya karışan diğer otomobil çekici ile kaldırıldı.

İsmet Aktaş

