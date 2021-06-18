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Esenler'de asker konvoyunu polis ekipleri anons yaparak dağıttı

Esenler'de asker konvoyunu polis ekipleri anons yaparak dağıttı
Esenler'de asker konvoyunu polis ekipleri anons yaparak dağıttı

Esenler'de kısıtlama saatine az bir süre kala asker konvoyu yapan grup, polis ekiplerinin dağılmaları yönündeki uyarılarının ardından dağıldı. Otomobillerden birinden sarkan ve elinde meşale olan kişi de kameraya böyle yansıdı.

Esenler'de asker konvoyunu polis ekipleri anons yaparak dağıttı - Tıkla İzle

Esenler'de dün akşam saatlerinde asker eğlencesi yapmak için bir araya gelip yüksek sesle müzik dinleyen otomobil konvoyunu devriye atan polis ekipleri fark etti. Konvoyun önünü kesen polis ekipleri, anons yaparak şahısları dağıtmaya çalıştı. Otomobilden elinde meşale ile sarkan bir kişiyi de polis ekiplerinin uyardığı görüldü. Otomobilli grubun daha sonra sokaktan uzaklaştığı görüldü.

Polis ekipleri devriyelerine devam ettikleri esnada bir sokakta eğlencenin devam ettiğini fark etti. Ekipler sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala eğlenmekte olan vatandaşları dağılmaları konusunda uyardı.

Davut Has

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