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Esenler'de Bilal Sonses rüzgarı esti

Esenler'de Bilal Sonses rüzgarı esti
Esenler'de Bilal Sonses rüzgarı esti

Esenlerli gençler, Bilal Sonses konseriyle baharı coşkuyla karşıladı. Çay ve salep ikramının yapıldığı etkinlikte gençler doyasıya eğlendi.

Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen “Bahara Merhaba” konserinde Bilal Sonses sahne aldı. “Gençlik Ateşi”nin yakıldığı etkinlikte gençler, son zamanların sevilen ismi Bilal Sonses'in seslendirdiği şarkılara eşlik etti. Gençlik konserinde gençlere dev kazanlarda sıcak çay ve salep ikramı yapıldı. Ayrıca etkinliğe katılan tüm gençlere yağmurluk ve internet paketi hediye edildi. Çok sayıda gencin baharı karşıladığı konser, renkli görüntülere sahne oldu.

"Okuldan çocuklarımızı alıp konsere getirdik"

Arkadaşıyla birlikte çocuklarını okuldan alıp konsere gelen Tuba Gençtürk, "Arkadaşlarımızla geldik. Okuldan çocuklarımızı alıp konsere getirdik bir değişiklik olsun diye. Hem çocuklarımızın üzerinden o stresi gitsin hem buradaki o enerjiyi atmosferi tatsınlar istedik. Belediye Başkanımızdan çok memnunuz Allah razı olsun. Bize böyle güzel etkinlikler yaptığı için bu alanı bize sağladığı için çok teşekkür ederiz. Yazın da çok güzel oluyor buralar. Çok memnunuz çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

"Bilal Sonses'i sevdiğim için karşıdan geldim"

Anadolu yakasından konser için geldiğini ifade eden Aleyna Cengiz ise, "Arkadaşlarımla geldim. Bilal Sonses'i sevdiğim için karşıdan geldim. Eğleneceğimi düşünüyorum. O yüzden geldim. Belediye Başkanına çok teşekkür ediyorum gerçekten kendisini de çok seviyorum" dedi.
 

Zehra Baykal - Alper Suat Tutaşı
 

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