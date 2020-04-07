Esenler'de bir evin çatısı karşı binaya uçtu

Olay Esenler Tuna Mahallesi 714. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre şiddetli rüzgarın etkisiyle 5 katlı bir binanın çatısı uçtu. Çatı karşı binada bulunan 4 katlı bir binanın çatısı üzerine düştü. Mahallede paniğe neden olan olayda bazı çatı parçaları da sokağa savruldu.

Gürültüyü duyan bina sakinleri polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Ekipler çatıya müdahale ederken, bazı vatandaşların uyarılara rağmen düşen çatı parçalarını topladığı görüldü.

Çatılarda ve ve 1 dairede büyük hasar

Polis ve zabıta ekipleri sokağı güvenlik şeridiyle kapattı. Olay sonrasında 5 katlı binanın çatısında büyük maddi hasar meydana gelirken, karşı tarafın apartmanın çatısı ve apartmandaki 1 dairenin odasında büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Ekiplerin çatıyı kaldırma ve olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

“Sesi duyduk dışarıya koştuk”

Çatının karşı çatıya uçtuğunu ifade eden Mücahit Üngezdi “Biz çalıştığımız esnada burada şiddetli rüzgarın etkisiyle bir ses duyduk çatının komple aşağıya düştüğünü gördük arkadaşlarla koştuk bir şey var mı diye çatı komple aşağıya düşmüştü” diye konuştu.



Armağan Yılmaz

