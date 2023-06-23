Esenler'de bir iş yeri aynı günde iki kez kurşunlandı

Olay, sabah 06.30 ile öğleden sonra 16.30 sıralarında Kazım Karabekir Caddesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz motorlu bir şahıs tarafından iş yerinin tabelası hedef alınarak günde iki kez saldırı gerçekleştirildi. İş yeri çalışanları sabah gerçekleştirilen saldırının dükkan kapalıyken meydana geldiğini belirtirken, akşam gerçekleştirilen saldırıda ise dükkanın açık olduğunu ve içeride müşterilerin alışveriş yaptığını söyledi. Bir günde iki kez saldırıya uğrayan dükkan sahipleri ve çalışanları ikinci saldırının ardından polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından inceleme gerçekleştirdi. Şüpheli şahsı yakalamak için çalışmalar sürüyor.

“Her hangi bir husumet yok”

Dükkan çalışanı Mahmut Özcan şüpheli şahsın tabelaya doğru ateş edip olay yerinden kaçtığını belirterek, “Her hangi bir bilgimiz yok. Arka tarafta çalışıyorduk. Sabahta geldiklerini söylediler. Öğlen vakitlerinde buradan gelip 2 el ateş edip gittiler. Herhangi bir husumet yok diye biliyoruz. Herhangi bir yaralanma falan yok. Sadece havaya ateş edip geçtiler, tabelaya doğru” ifadelerini kullandı.

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