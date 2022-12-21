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Esenler'de cinayet anı kamerada: Tartıştığı adamı bıçakladı

Esenler'de cinayet anı kamerada: Tartıştığı adamı bıçakladı
Esenler'de cinayet anı kamerada: Tartıştığı adamı bıçakladı

Esenler'de çevreyi rahatsız ettiği öne sürülen kişi, tartıştığı adamı bıçakladı. Yaralı adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, cinayet anı kameraya yansıdı.

Esenler'de cinayet anı kamerada: Tartıştığı adamı bıçakladı - Tıkla İzle

Olay, 16 Aralık'ta saat 16.00 sıralarında Esenler Turgut Reis Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, çevreyi rahatsız eden S.G. ile M.O. isimli şahıs arasında tartışma çıktı. Tartışmanın bitmesinin ardından taraflar aynı gün sokakta karşılaştı. Bu kez çıkan tartışmada S.G. belinden çıkardığı bıçakla M.O.'ya saldırdı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, M.O. ise yaralandı. Karnından bıçakla yaralanan talihsiz adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, şüpheli ise aynı gün yakalanarak gözaltına alındı. Çeşitli suçlardan sabıka kaydı olduğu belirlenen S.G., “kasten öldürme” suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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