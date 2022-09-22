Esenler'de dehşet: Balkondayken husumetlisinin silahından çıkan kurşunun hedefi oldu

Olay, Esenler Tuna Mahallesi 689. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre alkollü olan Metin E., aralarında husumet bulunan Erhan Kaşa'ya balkona çıkarak küfür etmeye başladı. Evde oturduğu sırada sesleri duyan Erhan Kaşa da balkona çıkarak Metin E. ile tartışmaya başladı. Daha sonra aşağıya inen Erhan Kaşa ile Metin E. arasında kavga çıktı. Sokaktaki vatandaşların araya girmesiyle taraflar ayrıldı ve Erhan Kaşa evine çıktı. Kısa bir sürenin ardından Metin E., apartmanın önüne tekrardan geldi ve Erhan Kaşa'nın oturduğu binaya kurşun yağdırdı.

Armağan Yılmaz



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