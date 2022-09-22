İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Esenler'de dehşet: Balkondayken husumetlisinin silahından çıkan kurşunun hedefi oldu

Esenler'de dehşet: Balkondayken husumetlisinin silahından çıkan kurşunun hedefi oldu
Esenler'de dehşet: Balkondayken husumetlisinin silahından çıkan kurşunun hedefi oldu

Esenler’de aralarında husumet bulunan iki kişi arasında balkonda başlayan tartışma sokağa taşındı. Tarafların ayrılmasının ardından silahına sarılan şahıs, kardeşi için balkona çıkan husumetlisini vurdu. Hastaneye kaldırılan talihsiz adam hayatını kaybetti.

Olay, Esenler Tuna Mahallesi 689. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre alkollü olan Metin E., aralarında husumet bulunan Erhan Kaşa'ya balkona çıkarak küfür etmeye başladı. Evde oturduğu sırada sesleri duyan Erhan Kaşa da balkona çıkarak Metin E. ile tartışmaya başladı. Daha sonra aşağıya inen Erhan Kaşa ile Metin E. arasında kavga çıktı. Sokaktaki vatandaşların araya girmesiyle taraflar ayrıldı ve Erhan Kaşa evine çıktı. Kısa bir sürenin ardından Metin E., apartmanın önüne tekrardan geldi ve Erhan Kaşa'nın oturduğu binaya kurşun yağdırdı.

Armağan Yılmaz
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, resim ve metnine ulaşmak için Abone kısmına ulaşınız.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.