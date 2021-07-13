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Esenler'de düğünde taciz iddiası ortalığı karıştırdı

Esenler'de düğünde taciz iddiası ortalığı karıştırdı
Esenler'de düğünde taciz iddiası ortalığı karıştırdı

Esenler’de bir düğünde halay sırasında damat tarafından bir davetlinin, gelinin kız kardeşini taciz ettiği iddiası ortalığı karıştırdı. Damat ve gelin tarafı birbirine girdi.

Esenler'de düğünde taciz iddiası ortalığı karıştırdı - Tıkla İzle

Olay, geçen Cumartesi günü 23.00 sıralarında Esenler'de bulunan bir düğün salonunda yaşandı. Düğünde halay sırasında damat tarafından bir davetlinin, gelinin kız kardeşini taciz ettiği iddiası ortalığı karıştırdı. Gelin ve damat tarafları düğün salonu içinde kavga etmeye başladı. Kavga düğün salonunun dışında da devam etti. Taraflar çevredeki vatandaşlarca güçlükle ayrılırken, polis ekipleri kavgaya karışan davetlileri gözaltına alarak karakola götürdü. Kavga anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.


Furkan Tan - Doğan Can Cesur
 

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