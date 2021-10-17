Esenler'de festival sezonu çiğ köfte ve nar ile açıldı

Esenler Belediyesi tarafından organize edilen Nar, Badem ve Çiğ Köfte Festivali, bu yıl 5'inci kez düzenlendi. Festivalde Adıyaman ile bütünleşen çiğ köfte, işin ustaları tarafından dev tepsilerde yoğrularak vatandaşlara ikram edildi.

Çiğ köfte hazırlayan ustalar, yine Adıyaman'ı simgeleyen nar, badem ile çeşitli tasarımlar yaptı. Festival kapsamında vatandaşlara tonlarca çiğ köfte, nar ve badem ikram edildi.

Türk Halk Müziği'nin sevilen ismi Kahtalı Mıçe'nin de konser vereceği festivalde Ramazan Garipses, Haşim ve Gülistan Tokdemir ile Harfane Grubu da Adıyaman yöresine özgü türküler seslendirdi.

“İlk Çiğ Köfte, Badem, Nar Festivali'yle başladık”

Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, ”Esenler'de geleneksel olarak yörelere ait tat lezzet festivalleri düzenleniyor. 2 yıldır pandemiden ötürü yapılamamıştı. İlk Çiğ Köfte, Badem, Nar Festivali'yle başladık. Biliyorsunuz narın tam mevsimi, bademin de mevsimi, çiğ köfte yılın 12 ayında geçerli ama sonbahar, kışa doğru ayrı bir lezzet sunar. Bende Adıyaman'lıyım. Adıyamanlı kardeşlerimize bugün Adıyaman yöresinin meşhurlarını tanıtıyoruz. İki şey açısından kıymetlidir. Birincisi genç nesillerin, genç kuşakların bu lezzetleri tatması, kendi değerleriyle iftihar etmesi, ikincisi İstanbul bir megakent. Anadolu'nun değişik yerlerinden gelen kardeşlerimiz de var. Onlar bu şehrin misafirleri, onların kendi geleneksel değerlerini tanıması, bilmesi, bunu aktarması, tatları burada yaşaması da farklı bir anlam içeriyor. 12-13 yıldan beri devam ettiğimiz bu çalışmaya şimdi tekrar başladık. Bundan sonra elma, nar, hamsi devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Başkan Göksu'ya teşekkür eden Bilal Ayabakan, “Buradaki etkinlik çok güzel oluyor.Her zaman olmuyor tabii ki o yüzden böyle etkinliklerin olmasını isteriz. Bu soğuk havaya rağmen çok büyük bir katılım var. Belediye Başkanımız M. Tevfik Göksu'ya teşekkür ediyoruz. Çiğ köfte dağıtımı varmış, bir dürüm alıp protokole geçip sanatçıları dinleriz” dedi.

Çiğ köftenin milli yiyeceğimiz olduğunu söyleyen Murat Çelebi, “Bizim çiğköfte milli yiyeceğimiz, buna sahip çıkmamız lazım. En tatlı acı milli değerlerimize sahip çıkalım. Burada etkinlik varmış, geldik biz de çiğköfte alalım dedik. Maksat kaynaşma olsun başka bir amacımız yok” dedi.