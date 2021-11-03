Esenlerde iş yerine silahlı saldırı kamerada

Olay, geçtiğimiz günlerde Esenler Oruç Reis Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.E isimli kapşonlu bir kişi henüz bilinmeyen bir nedenle ecza deposu önüne gelerek 2 el ateş etti. Hızını alamayan şahıs, aynı kişiye ait karşı tarafta bulunan ecza deposuna da 2 el ataş edip kaçtı.

Silahlı saldırıda yaralı ve can kaybı yaşanmadı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonunda kaçan şahıs kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri biten şahıs sevk edildiği mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Öte yandan, saldırı anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

"Bir adım atsaydım bana bir şey olabilirdi"

İş yeri sahiplerinden Vezir Erken, ne olduğunu anlayamadıklarını belirterek, "Tam bulunduğumuz yere arabayla yanaştığımız zaman içeriye girdim saniyeler içinde içeriye genç bir çocuk girip silah sıktı. Oradan karşı tarafa şirkete tekrardan gitti orada da 2 el ateş etti ve biz peşinden koşmaya başladık yetişemedik. Bizim kimseyle bir sıkıntımız yok her şeyi anlattık. Çok şükür bir yaralı yok gerçi bir adım daha atsaydım bana bir şey olabilirdi. 30 yıldır bu sektördeyim daha önce bir sıkıntımız olmadı" diye konuştu.

Armağan Yılmaz

