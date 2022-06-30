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Esenler'de korkutan çatı yangını

Esenler'de korkutan çatı yangını
Esenler'de korkutan çatı yangını

Esenler’de iki katlı binanın çatısında çıkan yangın, yanında bulunan iki binaya sıçraması sokakta paniğe neden oldu.

Olay, Esenler Kemer Mahallesi 905 Sokak üzerinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 katlı binanın çatısında bilinmeyen nedenle yangın meydana geldi. Alevler kısa sürede büyüdü ve yan tarafta bulunan iki binanın çatısına sıçradı. Yangının kısa sürede üç binanın çatı katını etkisi altına alması sokakta paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Apartmanda bulunan vatandaşlar ise itfaiye ekipleri tarafından binadan tahliye edildi. Ekipler apartmanların çatısındaki yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın sonrası binalarda hasar oluşurken ekipler yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Armağan Yılmaz

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