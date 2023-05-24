İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Esenler'de LPG tankı takılan araçta patlama: 5 yaralı

Esenler'de LPG tankı takılan araçta patlama: 5 yaralı
Esenler'de LPG tankı takılan araçta patlama: 5 yaralı

Esenler'de bir otomobil tamirhanesinde LPG tankı takılan araçlardan birinde patlama meydana geldi. Meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.

Esenler’de LPG tankı takılan araçta patlama: 5 yaralı - Tıkla İzle

Olay, saat 16.00 sıralarında Esenler Turgut Reis Mahallesi'nde bir otomobil tamirhanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, LPG tankı takılan araçlardan birinde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre A.S.T. (71), M.M.T. (31), M.B. (31), Ş.D. (47) ile Y.D. isimli toplam 5 kişi yaralanırken iş yerinde maddi hasar oluştu. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması devam ediyor.

Sadık Kahraman - Mert Yıldırım
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.