Esenler'de mahalle kavgasında ortalık savaş alanına döndü

Olay, 8 Ağustos Cumartesi günü Tuna Mahallesi'nde yaşandı. Mahalle sakinleri arasında çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüştü.

Kavgaya mahallede yaşayan onlarca kişi karıştı. Kavgaya karışanlar ellerine geçirdikleri bıçak, taş, sopa, demir gibi malzemeler ile birbirlerine saldırdı. Bazı evlerinden çatılarından kiremit yağdı. Vatandaşların meydan savaşını aratmayan kavgası cep telefonları kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Polis ekiplerinin onlarca polis otosu eşliğinde mahalleye girmesi kavganın büyüklüğünü gözler önüne serdi.

Ertuğrul Gün

