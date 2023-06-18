Esenler'de otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza gece saat 00.00 sıralarında Esenler Metris bağlantı yolu üzerinde meydana geldi. 34 EDG 465 plakalı siyah sedan araç henüz bilinmeyen bir nedenle seyir halindeki 34 MC 3665 plakalı motosiklete çarptı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü kimliği öğrenilemeyen erkek sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ekipleri kazayı yapan aracın sürücüsünü göz altına alırken, kazanın yaşandığı yolda ve çevresinde ise güvenlik tedbirleri aldı. Olay Yeri İnceleme ekipleri de bölgede incelemelerde bulundu. Olay Yeri İnceleme ekipleri ve savcının incelemelerinin ardından cenaze kaldırılarak otopsisi yapılmak üzere Yenibosna Adlî Tıp Merkezi'ne götürüldü. Kazadan birkaç saat sonra polis ekipleri kontrollü bir şekilde yolu trafiğe açtı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ahmet Uzun



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