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Esenler'de sokak arasında silahlı kavga

Esenler'de sokak arasında silahlı kavga
Esenler'de sokak arasında silahlı kavga

Esenler’de sokak ortasında iki grup arasında çıkan kavgada silahlar patladı. Kavgayı pencereden izleyen vatandaşlar silah seslerini duyunca panik yaşayarak içeri kaçarken, yaşanan kavga anı kameraya yansıdı.

Esenler’de sokak arasında silahlı kavga - Tıkla İzle

Olay, dün 19.00 sıralarında Esenler Kazım Karabekir Mahallesi Şehit Abdurrahman Ay sokakta yaşandı. İddiaya göre, sokak arasında karşılaşan iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar silah ve bıçakla birbirilerine girdi. Bir grup ayırmaya çalışırken, taraflardan biri tabancayı çekerek ateş etmeye başladı.

Silahlı kavga anı kameraya yansıdı

Sokak içerisinde yaşanan silahlı kavgayı pencereden izleyenler büyük panik yaşadı. Yaşanan kavga anını cep telefonuna kaydeden şahıs, ‘Mermi sekiyor' diyerek yanındakileri uyarıp içeriye girdi. Sokakta bulunan vatandaşlarda panikle sağa sola kaçışırken, kavgaya karışanlar olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri konuya ilişkin çalışma başlattı.

Furkan Tan - Volkan Kayalar

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