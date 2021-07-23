Esenler'de yangında can pazarı

Olay, Esenler Menderes Mahallesi 345. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 5 katlı bir binanın giriş katındaki elektrik saatleri bir anda alev aldı. Yangın nedeniyle binanın içi dumanla dolarken, yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangın nedeniyle üst katlarda mahsur kalan 4 çocuk ile hamile bir kadın ve yürüme engelli yaşlı kadını kurtardı.

Dumandan hafif şekilde etkilenen çocuklar, hamile kadın ve yaşlı kadın olay yerinde bulunan ambulanslara alınarak ilk müdahaleleri yapıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen çocuklar ailelerine teslim edilirken, yaşlı kadın ise tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Volkan Kayalar